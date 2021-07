Heroïne op z'n twaalfde en ontsnapt aan death row: acteur Danny Trejo schreef turbulente leven neer in biografie

Van een armzalig bestaan in de bajes tot een leven vol glitter en glamour in Hollywood. Danny Trejo komt wel van héél ver. Zijn gloednieuwe memoire leest dan ook als een thriller, vaak op het onvoorstelbare af. Lezers komen onder andere te weten hoe hij amper acht jaar oud was toen hij zowel met soft- als harddrugs begon te experimenteren en hoe hij op zijn twaalfde al zwaar verslaafd was aan alcohol. Vijf scholen zetten hem aan de deur, één keer omdat hij het gezicht van een jongetje met de glasscherven van een gebroken wijnfles had bewerkt. In een interview met Forbes vertelt hij dat hij als klein manneke gewoon niet beter wist: “Mijn vader die me al schreeuwend wakker maakte, met zijn handen op mijn keel. Ik dacht dat dat allemaal maar normaal was. Ik werd de eerste zeven jaar van mijn leven grootgebracht door mijn grootmoeder, vijf tantes en vijf nichtjes. Het leven lachte me toe. Er was geen vuiltje aan de lucht. Dat veranderde drastisch toen ik bij mijn vader, mijn grootvader en mijn vijf nonkels introk. Plots kreeg ik te horen dat jongens niet op de wc-bril zitten wanneer ze plassen. Godverdomme. De ene dag was ik nog Shirley Temple, de volgende dag John Wayne.”