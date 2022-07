‘Heroes’-actrice Hayden Panettiere was zwaar verslaafd aan pijnstillers en alcohol: “M’n lever zou het begeven”

Celebrities Chris Pratt ontkent dat hij ooit naar controver­siële Hillsong-kerk ging

‘Thor: Love and Thunder’-acteur Chris Pratt is de geruchten beu. In een recent interview ontkent de Amerikaan dat hij ooit naar de controversiële Hillsong-kerk is gegaan. Een berichtgeving die al jarenlang als feit wordt verspreid.

4 juli