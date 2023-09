Herken jij hem nog? Kindsterretje uit 'Two And A Half Men' duikt nog eens op

De bekende jonge snoet van de ‘Two And A Half Men’-acteur is bedekt door een borstelige baard en paarse zonnebril. Hij is bijna onherkenbaar, maar het is weldegelijk Angus T. Jones die dinsdag gespot werd in Los Angeles. Zo’n publieke verschijning is zeldzaam voor Jones, want sinds hij een einde zette achter zijn carrière in Hollywood, leidt het voormalig kindsterretje een teruggetrokken leven.