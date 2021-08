“Hereniging Kim Kardashian en Kanye West niet uitgesloten”

Celebrities Het kan nog gekker: Kanye West wil van naam veranderen en bouwt zijn ouderlijk huis na in stadion

25 augustus Kanye West (44) is een man vol frisse - of bizarre, het is maar hoe je het bekijkt - ideeën. Zo laat hij op dit moment z'n ouderlijk huis nabouwen in een stadion in Chicago, terwijl hij al weken in een ander stadion in Atlanta woont. Daarnaast heeft de rapper ook een verzoek ingediend om z'n naam officieel te laten veranderen.