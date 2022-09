Hereniging in de maak voor Bradley Cooper en Irina Shayk? “Ze willen nog een kindje samen”

Dat Bradley Cooper en Irina Shayk na hun breuk in 2019 nog steeds goed overeen komen, bewees het voormalige koppel door eerder deze week samen op vakantie te gaan. Temidden van een reeks idyllische foto’s van zichzelf, plaatste Shayk op Instagram ook een kiekje met Cooper. Als bijschrift voegde ze enkel een hartje toe. Het was voor fans genoeg om te speculeren of de twee opnieuw samen zijn. Bronnen bevestigen aan Page Six dat er wel degelijk meer aan de hand zou kunnen zijn. “Het was echt een familie-uitstapje”, klinkt het. “Ze overwegen om weer een relatie te beginnen. Zij zou graag een broertje of zusje willen voor hun dochter.” De acteur en het topmodel hebben samen al een vijfjarige dochter, Lea. Ook Cooper zou die gezinsuitbreiding wel zien zitten, schrijft Page Six.