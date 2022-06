‘Hellboy’-acteur Ron Perlman (72) getrouwd met 23 jaar jongere vriendin

Perlman en Dunbar werden in 2019 zoenend betrapt door fotografen. Enkele maanden later besloot de ‘Sons of Anarchy’-acteur te scheiden van z'n vrouw Opal, met wie hij 38 jaar getrouwd was. De twee hebben twee kinderen: dochter Blake (38) en zoon Delroy (32). Afgelopen oktober was de scheiding na twee jaar in kannen en kruiken. Nadien stelde de acteur Dunbar officieel aan de wereld voor als z’n nieuwe vriendin. “De passie tussen ons is ontzettend groot”, vertelde de Hollywood-ster in een interview.