‘Hellboy’-acteur Ron Perlman (70) beleeft passionele relatie met 47-jarige vriendin: “Zij maakt me weer jong”

CelebritiesVorig jaar kwam er na 38 jaar een einde aan het huwelijk van Ron Perlman (70), maar ondertussen is de ‘Hellboy’-acteur alweer gelukkig in de liefde. Hij denkt zelfs al na over een mogelijk huwelijk met z'n Allison Dunbar (47), klinkt het in The Sun.

Vorig jaar in november brak acteur Ron Perlman met z'n echtgenote Opal Stone. Het voormalige koppel, dat samen twee kinderen heeft, is nog steeds niet officieel gescheiden. Daarom heeft Ron vorige maand een verzoek ingediend om door de rechtbank als ‘single' erkend te worden. Nu ja, single. De acteur heeft ondertussen opnieuw de liefde gevonden bij actrice Allison Dunbar, die hij in 2018 leerde kennen op de set van de tv-show ‘StartUp’.

Van overspel is evenwel geen sprake, zeggen bronnen in The Sun. “Het is moeilijk geweest voor Ron en Allison, want ze waren eerst vrienden voor ze een relatie begonnen. Toen de verhalen over hun romance de ronde begonnen te doen, werd zij een ‘man-stealer’ genoemd, maar dat was helemaal niet het geval. Het was pijnlijk, want niemand kende de waarheid. Hij heeft enkel liefde en respect voor Opal en is nog steeds erg close met z'n kinderen, maar het is een ingewikkelde situatie. Als je op latere leeftijd verliefd wordt, dan is het altijd een beetje rommelig."

Nieuwe man

Toch is Ron dolgelukkig met z'n nieuwe relatie. “Hij is een nieuwe man", klinkt het. “Voor de lockdown begonnen Allison en hij met danslessen - tango, wals, dat soort dingen. Hij sport ook meer, eet gezonder en drinkt zelfs groene smoothies. Hij zegt dat Allison hem weer jong maakt. Het leeftijdsverschil kan hen ook niet schelen", vervolgt de bron. “Iedereen die met hen omgaat denkt dat ze een perfecte match zijn."

Volledig scherm Allison Dunbar en Ron Perlman © Instagram

“Er is een kwetsbaarheid tussen hen die erg mooi is", vertelt de bron. “Dat is een geweldige verrassing voor hen allebei, want ze waren niet op zoek naar liefde. Ron heeft bovendien de reputatie van een bombastische man te zijn, de Koning van de Jungle. Zo zie je hem constant roepen en schreeuwen over Trump op Twitter, maar dat is gewoon omdat hij een extreme gevoelsmens is. Hij is zo lief en erg romantisch en passioneel wanneer hij bij Allison is. Een echte knuffelbeer.” Dat Allison enkel met Ron is voor z'n geld en status, wijst de bron af. “Ze was erg onafhankelijk voor ze hem ontmoette, en ze heeft een geweldige carrière. Het idee dat ze een ‘golddigger' zou zijn, vindt ze dan ook lachwekkend."

Huwelijk?

De twee acteurs wonen ondertussen samen en hebben samen een zwarte labrador, Harrison, geadopteerd. Nu Ron in Canada aan het filmen is, zorgt Allison voor de hond. “Het is vreemd voor hen om nu gescheiden te zijn, want tijdens de lockdown waren ze 24/7 samen. Ze hebben zo'n lieve relatie. Hoewel heel veel mensen dachten dat het niet zou blijven duren, bewijzen ze nu het tegendeel." Als Ron door de rechtbank als single wordt erkend, zou er zelfs een huwelijk in kunnen zitten, klinkt het. “Ze zijn nog niet officieel verloofd, maar ze hebben wel al over de toekomst gepraat. Ze zijn zo verliefd op elkaar, dat ze de rest van hun leven samen willen doorbrengen.”

