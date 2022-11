Helena Bonham Carter, goede vriendin van Johnny Depp, vertelt hoe het met hem gaat na de rechtszaak

“Ik denk niet dat hij iemand is als Kevin Spacey. Johnny maakte zeker ook iets heftig mee”, vertelde Helena aan ‘Sunday Times Magazine’. Depps ‘Alice In Wonderland’-collega voegde daaraan toe: “Ik denk dat Johnny nu oké is. Helemaal goed. Naar mijn mening sprong Heard op de kar. Dat is het probleem met deze dingen. Dat sommigen op de kar springen omdat het een trend is en ze een uithangbord willen zijn.” Zij en Depp zijn al jarenlang bevriend en werkten in de loop van hun carrières al meermaals samen. Bijvoorbeeld in de films ‘Charlie and the Chocolate Factory’, ‘Corpse Bride’ en ‘Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street’.