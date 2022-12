Heidi Klum showt haar voor 2 miljoen verzekerde benen tijdens ‘Avatar’-premiere

CelebritiesHeidi Klum (49) doet het weer. Maandagavond wist ze alle aandacht op te eisen tijdens de Amerikaanse première van de film ‘Avatar: The Way of Water’. Deze keer niet met één of ander gruwelijk Halloweenkostuum , maar wél met haar ogenschijnlijk oneindige benen.

Heidi Klum stelt nooit teleur op de rode loper. Maar volgens de gespecialiseerde modepers was dit één van haar beste looks tot nu toe. Het Duitse topmodel liet alle hoofden dan ook draaien, toen ze in een even gedurfde als doorzichtige jurk de première van ‘Avatar: The Way of Water’ bijwoonde in Los Angeles. Heidi liet dan ook weinig aan de verbeelding over: ze droeg geen beha, liet veel huid te zien en pronkte met haar lange, gespierde benen.

Dat die benen één van haar grote troeven zijn, weet ook Heidi zelf goed genoeg. Enkele jaren geleden liet ze haar benen verzekeren voor 2 miljoen dollar, omgerekend bijna 1,9 miljoen euro. Klum moest toen naar Londen om vast te stellen hoeveel haar benen waard waren. “Ik had al een litteken op mijn linkerbeen omdat ik ooit in glas ben gevallen, dus dat been bleek niet zo duur te zijn dan het andere”, vertelde ze daarover.

Heidi kreeg op de ‘blauwe loper’ het gezelschap van haar echtgenoot Tom Kaulitz, met wie ze in 2019 in Italië trouwde. Het ‘Tokio Hotel’-gezicht droeg een zilveren kostuum met een bijpassend zilveren overhemd, waarmee het koppel bewees dat ze perfect op elkaar zijn afgestemd.

‘Avatar: The Way of Water’ is het vervolg op ‘Avatar’, de grote hit uit 2009 die wereldwijd ruim 2,8 miljard euro heeft opgeleverd. In de nieuwe film moet de familie van held Jake Sully verhuizen omdat hun leven weer wordt bedreigd door militairen. Zij belanden bij een zeevolk, dat de Sully’s liefdevol in hun midden opneemt. Hoofdrollen zijn weggelegd voor Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet en Sigourney Weaver.

