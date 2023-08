Heidi Klum reageert op geruchten dat ze slechts 900 calorieën per dag eet: “Ik tel mijn calorieën echt niet”

Maar The Daily Mail schreef dat het model voor dat gewicht slechts 900 calorieën per dag eet. En dat terwijl de voedingsrichtlijnen zo’n 2.000 calorieën aanraden voor vrouwen. Heidi zelf heeft intussen op het bericht van Daily Mail gereageerd. “Een paar vrienden stuurden me artikels door waarin staat dat ik slechts 900 calorieën per dag eet", klonk het op sociale media. “Ik denk niet dat ik ooit al mijn calorieën heb moeten tellen in mijn leven. Geloof niet alles wat je leest: ik doe dat dus echt niet. Iemand vroeg me gewoon hoeveel ik weeg, waarna ik op de weegschaal ging staan.”