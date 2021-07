Heeft Tom Cruise een nieuwe vriendin? “Ze hadden vanaf dag één al een klik met elkaar”

Wimbledon kreeg gisteren tijdens de finale van het enkelspel voor vrouwen veel bekende koppen over de vloer. Niet alleen was het het eerste openbare evenement voor Kate Middleton na haar quarantaine, ook Tom Cruise sprong binnen om de wedstrijd bij te wonen, én hij was niet alleen. De geruchten dat hij en zijn ‘Mission Impossible 7'-collega een relatie zouden hebben, deden al langer de ronde, en worden nu nog extra kracht bijgezet. Hij en Hayley Atwell waren namelijk samen aanwezig op het finalespel van Wimbledon, waarin de Australische Ash Barty de Tsjechische Karolina Pliskova in drie sets versloeg.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm © Photo News

Cruise en Atwell zijn al sinds vorig jaar bezig met de productie van ‘Mission Impossible 7'. Ze reizen daarvoor de hele wereld rond. In oktober filmden ze onder meer een auto-achtervolging in Rome. Een bron bij de productie vertelde The Sun in december al dat de acteurs “vanaf dag één al een klik met elkaar hadden en goed op elkaar konden inspelen. De lockdown, en alle moeilijkheden die daarbij kwamen kijken, hebben hen nog dichter bij elkaar gebracht en ze zijn redelijk onafscheidelijk geworden. Ze ontmoeten elkaar geregeld na de opnames, en Hayley is zelfs al naar zijn woning in Londen geweest. Ze kunnen het goed met elkaar vinden en ze lijken allebei erg gelukkig.”

Tot op heden hebben ze deze geruchten nog niet bevestigd.

Marvel-held

Hayley Atwell is geen onbekende in de filmwereld. Ze werd internationaal bekend met haar vertolking van Peggy Carter in de superheldenfilm ‘Captain America: The First Avenger’, een rol die ze herhaalde in de actie-avonturenserie ‘Agent Carter’ en nog enkele andere Marvel Cinematic Universe-films. Naast de Marvel-films kan je haar ook kennen van haar rollen in het oorlogsdrama ‘Testament of Youth’ en ‘Cinderella’.

LEES OOK: