Heeft Tom Cruise de liefde gevonden bij ‘Mission Impossible’-collega?

Geruchten over een mogelijke romance deden al even de ronde, nadat de twee hand in hand gezien werden op een screening in Londen. En ook op en naast de set spatten de vonken ervan af, zo vertelt een productiemedewerker. Na z’n breuk met derde echtgenote Katie Holmes (42) in 2012 heeft Cruise geen lange relatie meer gehad. In 2013 werd hij nog gelinkt aan ‘Orange is the New Black’-actrice Laura Prepon (40) en vorig jaar waren er geruchten over een romance met ‘Handmaid’s Tale’-actrice Elizabeth Moss (38), maar geen van beide relaties leek echt van de grond te komen. Dat zou met Hayley nu anders zijn.