Heeft Selena Gomez de liefde gevonden bij Zayn Malik? “De twee werden al zoenend gespot”

CELEBRITIESEen week geleden verklaarde Selena Gomez (30) nog als vrijgezel door het leven te gaan. Maar dat lijkt alweer verleden tijd te zijn. De Amerikaanse zangeres deelde enkele dagen later een innige kus met voormalig One Direction-lid Zayn Malik (30). De twee werden sindsdien meermaals gespot. “Het zou op lange termijn een geweldige match kunnen zijn.”

Selena en Zayn werden betrapt tijdens een intiem etentje in een restaurant in New York. “De twee kwamen hand in hand het restaurant binnen en waren aan het zoenen. De meeste medewerkers en gasten merkten de twee niet op”, vertelde een bron aan ‘The Sun’. “Het leek alsof ze zich op hun gemak voelden bij elkaar en het was overduidelijk een date.” Vervolgens werd het duo meermaals gespot op dates.

Volgens de bron zou de bloeiende romance weleens een schot in de roos kunnen zijn. “Zayns leven is de afgelopen jaren nogal turbulent geweest en zijn dierbaren hopen dat Selena hem zal helpen aarden en een kalmerende invloed zal hebben. Ze hebben dezelfde interesses en zijn allebei behoorlijk spiritueel, dus het zou op de lange termijn een geweldige match kunnen zijn.”

Kortstondige relatie

Het nieuws van de ‘Only Murders in the Building’-actrice en het voormalig One Direction-lid gaat gretig over de tongen. Velen hadden de match niet verwacht, maar een insider vertelde aan ‘Page Six’ dat de twee in het verleden al hebben gedatet. “Ze hadden jaren geleden een kortstondige relatie. Dat was toen Taylor Swift en Harry Styles aan het daten waren.” Het verbaast de bron dan ook niet dat Selena en Zayn de weg naar elkaar opnieuw gevonden hebben.

Volledig scherm Zayn Malik en Gigi Hadid in 2016. © Photo News

Er zijn veel voorstanders van de potentiële relatie, maar ook tegenstanders. Zo wordt de Amerikaanse zangeres op sociale media bekritiseert omdat ze goed bevriend is met Zayns ex, model Gigi Hadid. Zij heeft samen met Malik een dochter: de 2-jarige Khai. Het duo ging in 2019 uit elkaar, na een knipperlichtrelatie van zeven jaar. Volgens bronnen heeft Hadid er geen enkel probleem mee dat haar vriendin intiem is met haar ex. “Ze vindt het niet erg dat Zayn en Selena een oogje op elkaar hebben”, vertelt een insider aan ‘Us Weekly’. “Zolang hij gelukkig en stabiel is en een goede co-ouder blijft voor hun kind, maakt het haar niet uit met wie hij wil daten.”

