Heeft Kanye West al een nieuwe vlam? “Hij is aan het daten met een supermodel”

Dat verklaart een anonieme bron aan het magazine DeuxMoi. “Kim lijkt een hoofdstuk uit het verre verleden, want Kanye heeft interesse in een andere vrouw: hij wordt steeds vaker gespot met het Russische model Irina Shayk. Daten is misschien nog niet het juiste woord, als je begrijpt wat ik bedoel, maar er is zeker wederzijdse interesse die in de toekomst misschien wel op een relatie kan uitdraaien.”

De twee kennen elkaar al lang. In 2010 was Irina al eens te zien in een videoclip van Kanye, waarin ze een engel speelde. Het zou ook niet de eerste keer zijn dat Irina met een celeb gaat daten. Eerder had ze al een relatie met acteur Bradley Cooper (46). Met hem heeft ze zelfs een dochtertje, Lea De Seine Shayk Cooper (4).

Kanye en Kim Kardashian gingen in februari dit jaar uit elkaar. Kim vroeg de scheiding aan nadat Kanye haar een. paar keer te veel publiekelijk had beledigd als gevolg van zijn bipolaire stoornis. Gezien de man bleef weigeren om medische hulp in te schakelen, besliste Kardashian om te vertrekken. Toen verklaarde West nog dat ‘Kim altijd zijn droommeisje zou blijven’.

Ook Kim wordt intussen aan iemand anders gelinkt. Zij zou iets hebben met CNN-gezicht Van Jones (52).

Volledig scherm Irina Shayk © Getty Images

