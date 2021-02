Heeft Hollywood jarenlang gezwegen over het gedrag van Marilyn Manson? “Hij fantaseerde dat hij me levend verbrandde”

Celebrities Ex-vrouw en geliefden getuigen over dubbelle­ven Armie Hammer: “Het is erger dan iedereen durft vermoeden”

2 februari Het zijn zeer ongemakkelijke tijden voor Armie Hammer (34). Begin deze maand kwam er een stroom van explosieve informatie op gang over de ‘Call Me By Your Name’-acteur, die kannibalisme zou verheerlijken en er heel wat perverse fetisjen op zou nahouden. Het einde van zijn lijdensweg lijkt ook nog lang niet in zicht: zowel zijn ex-vrouw als twee ex-geliefden verbreken het stilzwijgen en schetsen een duivels beeld van de acteur. “Hammer leidt een verwrongen dubbelleven, hij is een narcist met diepe problemen en zieke fantasieën.”