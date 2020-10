Heeft Bella Hadid iets met de kleinzoon van Jack Nicholson?

Celebrities Van avontuur­tjes met minderjari­gen tot dates met prostitu­ees: deze sterren moesten door het stof na seksschan­da­len

9 oktober Sportlui, acteurs of politici: seksschandalen kunnen het gênante einde inluiden van een schitterende carrière. Of het nu het jonge voetbalwonder is dat het aanlegt met een prostituee die al oma is, of de first lady die er een ruim veertig jaar jongere tiener als minnaar op nahoudt: soms herstellen publieke figuren nooit van de schande en de schaamte. Denk maar aan de sekstape van Colin Farrell (44) of het overspel van voetballer Wayne Rooney (34). Wij lijsten enkele spraakmakende schandalen op.