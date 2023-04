Hayden Panettiere heeft nog steeds gevoelens voor ex-vriend, die werd gearresteerd wegens huiselijk geweld

Celebrities Botanic Sanctuary Antwerp nieuwe trekpleis­ter voor celebs: “Zulke hotels bestaan net om veel geld op te doen”

De muren zijn geverfd met rode wijn van 300 euro per fles, de duurste suite kost 5.030 euro per nacht en het kreeg zelfs een eigen realityreeks, ‘Achter de sterren’: Botanic Sanctuary in Antwerpen is niet zomaar een chique hotel. Het is het neusje van de - door een sterrenchef gebakken - zalm. Terwijl het nog maar een goed jaar open is, vinden de allergrootste wereldsterren hun weg al naar het luxueuze vijfsterrenhotel. Zo ook Jason Statham, die er deze week overnachtte. Wat maakt dat Botanic Sanctuary de place to be is voor beroemdheden en waar positioneer je je best om ze te spotten? “Dom Pérignon per glas bestellen doe je alleen hier.”