‘Hawkeye’-acteur Jeremy Renner in kritieke toestand na ongeval tijdens sneeuwruimen: “Zijn been kwam onder de machine terecht”

CelebritiesActeur Jeremy Renner (51), bekend van onder meer zijn rol als Hawkeye in de ‘Avengers’-films, is in kritieke toestand na een ongeval eerder dit weekend. Dat bevestigde zijn woordvoerder aan ‘Variety’. Renner probeerde een pad vrij te maken voor zijn woning in Lake Tahoe, maar kwam met zijn been onder de machine terecht.

“Jeremy is in kritieke maar stabiele toestand”, zo bevestigt zijn woordvoerder. “Zijn verwondingen zijn het gevolg van een weergerelateerd ongeval, terwijl hij eerder vandaag sneeuw aan het ruimen was. Zijn familie is bij hem en hij wordt uitstekend verzorgd.”

De acteur was bezig met sneeuwruimen voor zijn woning in Washoe County, Nevada, in de buurt van Lake Tahoe. Dat deed hij met behulp van een Snow Cat-ploeg, een grote machine waarop je al rijdend de sneeuw kan verschuiven. Vervolgens verloor Renner de controle over het toestel, en kwam hij met zijn been onder de machine terecht. Een team van reddingswerkers heeft Jeremy met de helikopter overgebracht naar het ziekenhuis.

In Washoe County heeft afgelopen weekend een zware winterstorm plaatsgevonden, met ruim vijf meter sneeuwval tot gevolg. De storm heeft zulke zware winden en sneeuw aangewakkerd, dat sommige inwoners vast kwamen te zitten in hun eigen huis. Ook kwamen tienduizenden huizen en bedrijven zonder stroom te zitten. Het zou dus kunnen dat de gevolgen van de storm zijn ongeval hebben veroorzaakt.

Liefhebber van sneeuw

Renner is nochtans een grote liefhebber van de sneeuw. Op sociale media deelde de acteur regelmatig berichten over sneeuw die zijn auto omhult en zelfs de ramen op zijn eerste verdieping bereikt. Hij deelde ook vaak content waarin te zien is hoe hij zware machines met rupsbanden en enorme sneeuwschuivers bestuurt. In het verleden heeft Renner ook openlijk verteld hoe hij vaak tijd doorbrengt met lokale brandweerkorpsen en hun teams helpt. Hij heeft zelfs een reserve brandweerauto gekocht. “Ik heb zoveel respect voor Moeder Aarde en Moeder Natuur. Ik verwacht de strijd te verliezen, maar ik zal altijd mijn beste beentje voorzetten,” schreef hij ooit.

Carrière

Jeremy Renner is als acteur het best bekend voor z'n rol van Clint Barton/Hawkeye in verschillende Marvel-films en kreeg vorig jaar ook zijn eigen serie op Disney+. Ook speelde hij mee in enkele ‘Mission: Impossible’-films en ‘American Hustle’. Hij werd al twee keer genomineerd voor een Oscar, voor ‘The Town’ en ‘The Hurt Locker’.

