Harvey Weinstein ook in Los Angeles schuldig bevonden aan verkrachting en aanranding

De voormalige filmproducer Harvey Weinstein is in Los Angeles schuldig bevonden aan verkrachting en seksuele aanranding van één vrouw. De 70-jarige Weinstein stond terecht voor meerdere gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij was in 2020 in New York al veroordeeld tot 23 jaar cel wegens aanranding en verkrachting.