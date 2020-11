“Harvey Weinstein met hoge koorts in isolatie gezet”

Celebrities Nieuw boek ontleedt het netwerk rond seksueel roofdier Jeffrey Epstein: “Hij huurde ex-agen­ten in om de meisjes bang te maken”

15 november Haar proces wordt volgende zomer verwacht, maar of Ghislaine Maxwell, die ervan wordt verdacht als pooier te hebben gefungeerd voor de overleden miljonair Jeffrey Epstein en zelf minderjarigen te hebben misbruikt, dan zal uitpakken met grote revelaties, blijft afwachten. Velen uit Epsteins netwerk van rijken en machtigen maken zich in elk geval grote zorgen, stelt Barry Levine in zijn boek ‘De Spin’.