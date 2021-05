Harvey Weinstein klaagt voormalig advocaat aan

De voormalige filmproducent eist 1 miljoen dollar (zo’n 830.000 euro) terug van zijn voormalige advocaat Jose Baez. Die stond Weinstein bij in de zaak rond seksueel misbruik, maar zou er te weinig aandacht aan hebben besteed. Ook was hij regelmatig niet beschikbaar voor z’n cliënt. In mei vroeg Weinstein de gepresteerde uren van Baez nog op, maar die weigerde die te tonen. Een maand later stapte hij op.

“De rechtszaak van Weinstein tegen Jose Baez en zijn firma is niets meer dan de zoveelste roofzuchtige daad van een gemene duivel”, klinkt het alvast bij Joe Tacopina, de advocaat van Baez en zijn zakenpartner Michelle Medina. “Wie gelooft hem nu nog? Dit is gewoon een afleiding voor hem nu hij achter tralies zit. Hij kan zich nu niet meer focussen op het misbruiken van jonge vrouwen dus probeert hij zo aan voldoening te komen. Door zijn geld terug te eisen, kunnen belastende uitspraken die hij heeft gedaan, openbaar gemaakt worden. Die worden normaal gezien beschermd door het beroepsgeheim tussen advocaat en cliënt. Jose Baez is niet iemand die je zomaar neerhaalt, maakt niet uit hoe hard je hem probeert te raken. Hij is en blijft een belangrijk persoon in de juridische gemeenschap en hij kijkt ernaar uit om Weinsteins leugens bloot te leggen”, aldus Joe.

Seksueel misbruik

Harvey Weinstein werd in 2017 door maar liefst 87 actrices beschuldigd van seksueel misbruik en ongewenste intimiteiten. Onder anderen Angelina Jolie en Jennifer Aniston getuigden dat ze door Weinstein aangerand werden. De verdachtmaking van de producent zou uiteindelijk leiden tot de start van de MeToo-beweging. In februari 2020 werd hij schuldig bevonden van aanranding en verkrachting en op 11 maart werd hij in New York veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf.

Ook in Los Angeles heeft Weinstein drie andere zaken rond verkrachting en seksueel misbruik boven zijn hoofd hangen. Normaal gezien had de filmproducent, die momenteel in New York in de cel zit, in maart vorig jaar al uitgeleverd moeten worden. Door het coronavirus werd de rechtszaak al verschillende keren uitgesteld. In april dit jaar vroeg zijn team om medische reden opnieuw om uitstel. Volgens zijn advocaat moest de voormalige filmproducent eerst enkele noodzakelijke ingrepen aan z’n ogen en gebit ondergaan. Eind vorige maand werd dan toch beslist dat de filmproducent zich binnen de dertig dagen toch bij de rechtbank in Los Angeles moet melden. Daar hangt hem een straf van 29 jaar boven het hoofd.

