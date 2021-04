Harvey Weinstein in beroep tegen gevangenisstraf voor verkrachting: “Geen eerlijk proces gehad”

Het team van Weinstein beweert nu dat de jury beïnvloed was door ‘de sensationele, bevooroordeelde berichtgeving in media’ en ‘de uitvergrote morele verontwaardiging van het publiek’. Zijn advocaten dienden maandag een beroep van maar liefst 166 pagina’s in bij de rechtbank in New York. “De problemen van het proces leggen bloot dat meneer Weinstein niet eerlijk is veroordeeld”, laat Juda Engelmayer, woordvoerder van de filmproducent, weten in een verklaring. Daarnaast zeggen z’n advocaten ook dat een van de juryleden gelogen heeft over het feit ze een boek schreef over oudere mannen die op jongere vrouwen jagen. Volgens het entourage van Weinstein komt haar onpartijdigheid hierdoor in het gedrang.