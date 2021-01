Harry Styles wist niet dat Olivia Wilde nog verloofd was toen ze begonnen met daten

Waarom zou een jonge man een oudere vrouw willen daten? “Wat zo’n relatie moeilijker maakt, maakt haar ook prikkelend”, zegt relatiethe­ra­peu­te

13 januari Popster Harry Styles (26) heeft een nieuwe vriendin: actrice Olivia Wilde (36), tien jaar ouder dan hijzelf. Terwijl het cliché luidt dat mannen vooral groenere blaadjes verkiezen, gaat hij – en zeker niet hij alleen – tegen de stroom in. Als jonge twintiger dan nog. Waarom kiezen sommige mannen voor een oudere vrouw? En heeft zo’n relatie meer of minder kans op slagen? “Zijn jeugdigheid en haar maturiteit zijn mooi in balans”, gelooft relatietherapeute Sarah Hertens. Maar ze wijst ook op twee grote struikelblokken in zo’n relatie, en hoe je ze overleeft.