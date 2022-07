Harry Styles sluit megadeal met Marvel: “100 miljoen dollar voor vijf films”

Insiders vertellen aan ‘The Sun’ dat Harry Styles een behoorlijk lucratief contract te pakken heeft. De zanger en acteur zou namelijk een deal getekend hebben voor vijf nieuwe films van Marvel Studios. Daarin zal hij Eros aka Starfox vertolken, de broer van Thanos. Dat is hetzelfde personage dat ook al kort te zien was in de after credits-scène in ‘The Eternals’. Het zou om een behoorlijk lucratieve deal gaan, schrijft ‘The Sun’. De vijf films zouden Styles meer dan 100 miljoen dollar (97 miljoen euro) kunnen opleveren. “Marvel houdt Harry Styles al de afgelopen 18 maanden in de gaten”, klinkt het. “Niet alleen is hij de grootste popster van het moment, maar zijn ster is zo groot dat het film en muziek overstijgt. Alles wat hij aanraakt, verandert in goud. De nieuwe films zullen dus erg belangrijk zijn om een nieuw publiek aan te trekken en ook aan oudere comic-fans zijn talent te tonen.”