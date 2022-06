Harry Styles pauzeert concert om voormalige lerares te zoeken: “Mevrouw Vernon, waar zit je?”

De Britse zanger Harry Styles pauzeerde woensdag zijn concert in Manchester. Hij had gehoord dat zijn voormalige lerares van in het publiek zat. "Is mevrouw Vernon hier?", riep de zanger. Daarna bedankte hij haar en zijn andere leerkrachten. Maar Ann Vernon was niet aanwezig tijdens zijn concert, twee andere leerkrachten van Harry zaten wel in het publiek. "Ik had er graag bij geweest", vertelde de lerares later in het Britse televisieprogramma Lorraine. "Ik heb de video's wel gezien en ik vond het een mooi eerbetoon."