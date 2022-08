Harry Styles openhartig over zijn seksualiteit: “Ik denk dat iedereen zijn eigen weg aflegt om dat uit te zoeken”

‘Harry’s House’, het nieuwste album waar Harry Styles zijn naam onder schrijft, scheert hoge toppen. Op elke hoek van de straat klinkt ‘As it was’ of ‘Late night talking’. De Brit is niet meer weg te denken uit de hedendaagse popcultuur. Met zijn uitbundige garderobe, waar veel pluimen en glitters in te vinden zijn, kiest Harry met stip voor géén hokjes. Ook niet in het modebeeld. Maar in een tijd waar sociale media geen grenzen lijken te kennen, is het niet makkelijk voor Harry om zijn privéleven (en de bijkomende insinuaties) achter gesloten deuren te houden. Hij koos dan ook bewust voor zijn wekelijkse bezoekjes aan een therapeute. “Ik sport elke dag en draag zorg voor mijn lichaam. Dus waarom zou ik niet hetzelfde doen voor mijn geest?”, aldus de zanger aan ‘Rolling Stone’. De therapiesessies deden de popster inzien dat hij delen van zichzelf moest verwerken, zonder dat hij zich daar vooraf van bewust was. “Zoveel van je emoties voelen vreemd aan voordat je ze gaat analyseren. Ik verdiep me graag in een emotie die ik voel, en dan vraag ik me af waarom ik me zo voel.”