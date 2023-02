Harry Styles moet deelnemen aan Nieuw-Zeelandse verkiezingen (ook al verblijft hij er maar een paar dagen om op te treden)

Op zeven maart verzamelen fans van Harry zich massaal aan het Mt Smart Stadium in Auckland. Op diezelfde dag verzamelen hun landgenoten zich in het stemhokje voor de Nieuw-Zeelandse verkiezingen. En met een beetje chance lopen ze ook daar de wereldberoemde popster tegen het lijf. Het plaatselijke tijdschrift ‘Coup De Main’ stelde de vraag voor het eerst via Twitter. Ze vroegen of Styles - een Brit - moet deelnemen aangezien hij op dat moment in het land is. Het antwoord klonk luid en duidelijk: “Iedereen die op de avond van de volkstelling (dinsdag 7 maart) in Aotearoa, Nieuw-Zeeland is, moet bij de volkstelling worden geteld. Dit geldt ook voor toeristen, bezoekers en voormalige leden van One Direction.”