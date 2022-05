Harry Styles is One Direction-collega's eeuwig dankbaar: “Onze liefde zit heel diep”

CelebritiesDe vriendschap en liefde die Harry Styles (28) voor zijn oudeleden van de band One Direction voelt, is “onbeschrijfelijk”. In een interview met Apple Music liet Styles weten hen “eeuwig dankbaar te zijn voor hun steun”. Naar eigen zeggen had hij het niet gered zonder Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson en Niall Horan.

De Britse band ontstond in 2010 via het programma ‘The X Factor’ en was wereldwijd een enorm succes. Toch heeft Styles een dubbel gevoel bij dat succes, want hij noemt de periode van 2010 tot 2015 “geïsoleerd”. “Het voelde vaak aan als een soort glazen wand waar je aan de andere kant mensen zag staan, maar daar zelf niet meer bij kon komen. Daarom was het een zegen om vrienden te hebben in de groep, we hebben enorm veel respect voor elkaar en dat is iets wat nooit meer voorbijgaat. Onze liefde zit heel diep.”

De zanger zegt ook dat hij dankbaar is dat hij z’n vrienden rond zich had, want alleen zou het een pak moeilijker geweest zijn. “Ik kijk weleens naar mensen die door een soortgelijke situatie zijn gegaan als wij, maar dan alleen. Ik kan me niet voorstellen dat ik dat alleen had gekund en ben enorm dankbaar dat wij altijd elkaar hadden om op terug te vallen. Wij konden altijd met elkaar praten en begrepen elkaar ook, waar dat voor buitenstaanders moeilijk was”, aldus Harry.

Harry ziet zijn periode bij de populaire band als een tijd waarin hij emotioneel afgesloten was. “Ik blokkeerde mijn gevoelens en was alleen maar uitvoerend bezig qua werk. En als we bijvoorbeeld iets heel goed gedaan hadden waren we niet blij, maar opgelucht dat het niet verkeerd was gegaan. Het is jammer dat we dat soort momenten niet meer gevierd hebben.”

LEES OOK: