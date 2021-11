Harry Styles helpt fan uit de kast te komen tijdens zijn concert

Harry Styles heeft het leven van een van zijn fans veranderd tijdens zijn concert in Milwaukee, Wisconsin, op woensdagavond. Halverwege zijn uitverkochte ‘Love on Tour’-show, merkte Styles het bordje op van McConnell. Daarop stond: “Mijn moeder zit in tribune 201. Help me uit de kast te komen.” Styles stopte daarop de muziek om even een praatje te maken met McConnell: “Wat wil je je moeder vertellen? Ik kan het haar wel vertellen als je dat wilt.” De jonge vrouw leek eerst wat te twijfelen: “Oké, er zijn wel echt een heleboel mensen hier!” zei McConnell, waarop Styles grapte: “Er zijn hier inderdaad een heleboel mensen. Wist je dat nog niet? Heb je hier goed over nagedacht?”

Uiteindelijk kreeg hij groen licht van McConnell om de boodschap over te brengen. De Grammy-winnaar liep vervolgens naar de andere kant van het podium, zodat hij de moeder van McConnell in de andere tribune kon toespreken: “Lisa, ze is lesbisch!” riep hij, terwijl de camera’s in het stadion McConnell’s moeder toonden en het publiek in gejuich uitbarstte. Lisa bedekte haar gezicht met haar handen voordat ze kusjes blies aan haar dochter beneden.

Op Twitter reageerde McConnell nog dat ze blij is dat haar idool haar heeft geholpen, maar vooral dat haar ouders haar accepteren zoals ze is: “Ik ben echt gezegend dat mijn beide ouders me zo steunen,” zei McConnell. “En ik denk dat ze waarschijnlijk altijd al vermoedens hadden, ook al probeer je te doen alsof ze die niet hebben. Mijn moeder bleef maar zeggen dat ze van me hield en dat ze trots op me was.”

Bekijk hieronder de video van het speciale moment:

