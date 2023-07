Harry Styles haalt 6,5 miljoen dollar op voor goede doelen met zijn ‘Love On Tour’

De ‘As It Was’-zanger doneerde onder meer aan de organisaties Planned Parenthood, Save the Children, Black Minds, Choose Love, The Sydney Zoo en Every Town for Gun Safety. Dat maakte Sony Music bekend. Volgens ‘People’ heeft de tournee de op drie na hoogste opbrengst ooit opgeleverd. Zo bracht enkel en alleen de ticketverkoop al zo'n 400 miljoen dollar (bijna 363 miljoen euro) op.

De Britse artiest trapte zijn wereldtournee af op vier september 2021. Twee jaar lang reisde hij rond in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Australië en het Verenigd Koninkrijk. In totaal waren er 173 concerten en woonden er ruim vijf miljoen fans de ‘Love On Tour’-tournee bij. De popster kwam met zijn ‘Love On Tour’ ook naar België. Op zaterdag 24 juni trad de zanger op in het Festivalpark in Werchter.

“De beste ervaring van mijn leven”

Styles sloot zijn laatste show af op 22 juli in Reggio Emilia, in Italië. “‘Love On Tour’. Het was de beste ervaring van mijn leven”, liet de ster daarna weten op Instagram. Hij bedankte zijn band en de crew. “Ze hebben de afgelopen jaren zo speciaal gemaakt. Het was heel leuk.” Verder bedankte hij ook iedereen die naar een ‘Love On Tour’-show kwam kijken. “Ik voel me zo ongelooflijk gelukkig en dat komt allemaal door jullie. Jullie hebben me herinneringen gegeven die een leven lang meegaan. Het is beter dan ik ooit had kunnen dromen.”

Hij ging verder: “Bedankt voor jullie tijd, energie en liefde. Het was een eer om voor jullie te spelen. Ik hoop dat jullie net zoveel plezier hebben gehad als ik,” besloot de zanger. “Zorg goed voor elkaar. Ik zie jullie weer als de tijd rijp is. Behandel mensen met vriendelijkheid. Ik hou meer van jullie dan jullie ooit zullen weten.”

