Harry Styles en Olivia Wilde tonen hun relatie aan de wereld

“Ze hielden handjes vast voor de camera’s en probeerden hun relatie absoluut niet te verbergen", aldus getuigen. “Het was duidelijk dat de hele wereld mocht weten dat ze samen waren." Bovendien kwamen de twee uit hetzelfde hotel toen ze op de gevoelige plaat werden vastgelegd. “Ze sliepen daar in dezelfde kamer."

TMZ weet te melden dat het ging om de intieme trouwerij van Jeffrey Azoff, de manager van Harry, waarbij vanwege het coronavirus maar zestien personen aanwezig waren. De zanger trad op als trouwambtenaar. Volgens Us Magazine had hij het in zijn speech over Olivia en noemde haar daarbij “mijn vriendin”.