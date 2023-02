Harry Styles drinkt uit schoen op concert in Australië: “Dit is een walgelijke traditie!”

Celebrities Selena Gomez openhartig over gewichts­toe­na­me: “Ik hou waterge­wicht vast door lu­pus-medicatie”

Na haar verschijning op de rode loper van de Golden Globes hadden veel mensen op sociale media iets op te merken over Selena Gomez (30). “Ze is precies wat bijgekomen”, luidde het bij velen. Op haar TikTok-Live spreekt de zangeres nu openhartig over haar gewichtstoename. Ze verklaart dat ze door haar lupus-medicatie watergewicht vasthoudt, waardoor ze nu een maatje meer heeft. “Maar wanneer ik de medicatie niet neem, verlies ik gewicht”. De ‘Only Murders in the Building’- actrice kreeg in 2014 te horen dat ze lijdt aan de auto-immuunziekte lupus. De ziekte tast je huid en organen aan. Selena bekent verder in de livestream dat ze liever de medicatie neemt, dan dat ze slanker is. “Ik ben geen model én ik zal er nooit eentje zijn.”