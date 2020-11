Harry Styles draagt jurk op cover van Vogue, maar krijgt bakken kritiek: “Breng mannelijke mannen terug!”

Het is voor het eerst in 127 jaar tijd dat er een man op de cover van het bekende modeblad staat. Vandaar dat Styles, die sowieso al niet vies is van een androgyne look, ervoor koos om in een jurk te poseren tijdens zijn fotoshoot.

De voormalige One Direction-ster krijgt nu bakken vol kritiek, onder andere van de Britse conservatieve politica Candace Owens. “Geen enkele maatschappij kan overleven zonder sterke mannen. Breng mannelijke mannen terug!”, schrijft ze op sociale media. Ze kreeg bijval van enkele landgenoten, die ook maar niet snappen waarom een man in hemelsnaam een jurk aan zou trekken. “In het Oosten weten ze dat al. In het Westen blijkbaar niet meer. Ik wil me verzetten tegen de geleidelijke vervrouwelijking van onze mannen”, verduidelijkt ze.

Maar de politica krijgt ook enorm veel tegenstand, zowel van bekende als onbekende twitteraars. Collega-celebrities nemen het op voor Harry. “Je bent zielig, Candace”, reageert actrice Olivia Wilde. Zij is tevens de regisseur van de film ‘Don’t Worry Darling’, waarin Styles de hoofdrol speelt. Ook ‘Lord Of The Rings’-acteur Elijah Wood deed zijn duit in het zakje: “Ik denk dat je de definitie van wat een man is niet begrijpt, Owens.”

Styles heeft zelf nog niet gereageerd op de controverse, maar had het in zijn interview met Vogue al wel over zijn kleding. “Kleren zijn er om creatief mee te zijn en te experimenteren. Ik hou ervan om barrières te doorbreken. Soms ga ik winkelen en dan dwaalt mijn blik af naar de vrouwenafdeling. ‘Dat ziet er geweldig uit’, denk ik dan. Vanaf het moment dat je hokjesdenken als ‘er zijn kleren voor mannen en kleren voor vrouwen’ weghaalt, gaat er een wereld voor je open.” Hij baseert zijn stijl naar eigen zeggen op die van David Bowie, Elvis, Prince, Freddie Mercury en Elton John. “Dezelfde mensen die ook mijn muziek inspireren.”

