Harry Styles doneert aan organisatie voor strenge wapenwetgeving

UPDATE Jury komt nog niet tot beslissing in rechtszaak Johnny Depp vs Amber Heard: beraad gaat dinsdag verder

De jury is vrijdagmiddag niet tot een beslissing gekomen in het proces tussen Johnny Depp (58) en Amber Heard (36). Na twee uur en een kwartier overleg, stuurde rechter Penney Azcarate de zeven juryleden naar huis. Zij zullen pas dinsdagochtend negen uur lokale tijd het beraad voortzetten, maandag is namelijk een nationale feestdag in de Verenigde Staten.

27 mei