‘Harry Potter’-ster Rupert Grint bouwt vastgoedimperium van 27 miljoen euro uit

Vorig jaar alleen al maakte Grint 3,5 miljoen euro winst dankzij zijn slimme aankopen en verkopen. Geen wonder, als je drie bedrijven runt die gemiddeld 66.000 euro winst maken per week. Naast Oneonesix Development bezit Grint ook de vastgoedbedrijven Clay 10 en Eevil Plan Properties. De firma’s focussen zich op moderne appartementen en luxevilla’s, die goed gelegen zijn in de buurt van een stad.

Geen Potter meer

“Rupert heeft de smaak echt te pakken gekregen”, vertelt een insider aan The Sun. “Zijn portfolio is goud waard en hij is van plan om die nog verder uit te breiden. Hij is ervan overtuigd dat zijn toekomst daarin ligt. Je kan het hem niet kwalijk nemen, met al dat geld dat hij er op korte tijd mee verdient.” Op dit moment is Grint bovendien nog druk aan het werk voor een nieuw project. Hij is van plan om een oude schuur op zijn landgoed, het Kimpton Grange estate in Hertfordshire, om te bouwen tot zes verschillende woningen. Ook die hoopt hij later met een mooie winst te verkopen.