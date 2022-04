‘Harry Potter’-ster Miriam Margolyes neemt het wel op voor J.K. Rowling: “Ik bewonder haar als mens”

Celebrities Will Smith zal ondanks Os­car-incident ‘nog voldoende aanbiedin­gen krijgen’

Will Smith (53) mag de komende tien jaar dan wel niet meer naar de Oscars, maar het ondertussen wereldberoemde incident, waarbij de acteur Chris Rock in het gezicht sloeg, zal niet alleen nadelen met zich meebrengen. Volgens experten zal de Oscarwinnaar in de komende jaren nog meer dan genoeg aanbiedingen krijgen. “Hollywood is nu eenmaal dol op een goede comeback.”

18 april