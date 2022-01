‘Harry Potter’-ster Jason Isaacs neemt het wel op voor J.K. Rowling: “Ik wil haar geen mes in de rug steken”

Isaacs vertelt aan de krant ‘The Telegraph’ dat hij het niet eens is met de visie van de schrijfster over trans mensen. Ook wil de acteur niet meegesleept worden in haar uitspraken over trans personen, die hij een "mijnenveld" noemt. Daarnaast wil Isaacs benadrukken dat Rowling "een fortuin" heeft gestoken in het maken van "een betere plek van de wereld". Zo werkten de twee samen voor Lumos, de liefdadigheidsorganisatie die door de schrijfster is opgericht. “Ze heeft dus ook veel goeds gedaan voor de samenleving”, vertelt hij. “Vooraleer ik haar openlijk veroordeel, wil ik met haar praten over de hele kwestie. Dat is tot op heden nog niet gelukt.”