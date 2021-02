‘Harry Potter’-ster Daniel Radcliffe schaamt zich voor vroegere acteerwerk

“Ik ben ongelofelijk beschaamd over sommige van mijn acteerprestaties. Uiteraard", zegt Daniel Radcliffe in het interview. “Maar ja, dat is alsof je zou vragen hoe je terugkijkt op je tienerjaren. Het is bijna onmogelijk om één gevoel te laten overheersen." Ruim twintig jaar geleden verscheen Daniel voor het eerst als tovenaar Harry Potter in de populaire filmreeks. “Ik ben ongelofelijk dankbaar voor die ervaring", zegt hij. “Het toonde me wat ik met de rest van mijn leven wilde doen. Om dat zo vroeg al te ontdekken, is een ongelofelijk geluk."

Het interview is een dubbelgesprek met collega-acteur Elijah Wood, die op zijn beurt razend beroemd werd met de ‘Lord of the Rings’-filmreeks. Blijkt dat de twee regelmatig met elkaar verward worden door fans. “Ik stond ooit eens in een lift", herinnert Elijah zich. “Enkel ik en iemand anders. Ik voelde hoe hij intens naar me keek. En vlak voor de deuren opengingen, had hij genoeg moed verzameld. Hij wees naar me en zei: ‘Harry Potter!’ Ik antwoordde ‘Nee’ en liep weg", zegt Elijah. Ook Daniel heeft soortgelijke ervaringen. “Hoewel we allebei klein en bleek zijn, met blauwe ogen en bruin haar, vind ik niet dat we echt op elkaar lijken. Maar het idee achter ons is exact hetzelfde”, klinkt het, waarmee Daniel verwijst naar hun gelijkaardige carrières. “Wanneer mensen tegen me zeggen ‘Lord of the Rings’, antwoord ik gewoon: “Nee. Ik ben die andere.’”