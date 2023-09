'Harry Potter'-actrice Bonnie Wright over gebrek aan schermtijd: “Het maakte me angstig en gefrustreerd”

CelebritiesBonnie Wright (32), die de rol van Ginny Wemel speelde in de ‘Harry Potter’-films, heeft zich in de ‘Inside of You’-podcast van Michael Rosenbaum uitgesproken over de beperkte schermtijd die ze kreeg om haar personage zo goed mogelijk neer te zetten. “Er was geen ruimte voor veel verandering in de scripts.”

Zeven ‘Harry Potter’-boeken omtoveren in acht films? Dat was geen evidentie, stelt ook Bonnie Wright vast. Zij vertolkte de rol van Ginny Wemel, de jongere zus van Ron Wemel (gespeeld door Rupert Grint). Het roodharige personage in de boekenreeks groeide al snel uit tot een fan favorite, maar kreeg in de filmfranchise uiteindelijk een aanzienlijk kleinere rol.

En dat maakte Bonnie zelf erg angstig, omdat ze het geliefde personage recht wilde aandoen. “Ik heb het gevoel dat er angst was om te presteren en het beste te doen wat ik kon voor mijn rol. Ik dacht: ‘oh God, zal ik recht doen aan dit personage waar mensen zo van houden?’ Dat was dus wel moeilijk, vooral omdat onvermijdelijk veel scènes van elk personage uit de boeken werden geschrapt. Je kon dus niet zoveel laten zien in de films", vertelt ze in de ‘Inside of You’-podcast.

Angstig en gefrustreerd

“Soms was dat een beetje teleurstellend, omdat er delen van het personage simpelweg niet goed doorkwamen, omdat er geen scènes voor waren om dat te doen. Daardoor werd ik wel een beetje angstig of gewoon gefrustreerd denk ik.” Ze vervolgt: “Er was echter geen ruimte voor veel verandering in de scripts.”

“Ik had toen het angstige gevoel van: ‘Ik zal gezien worden als een slechte afspiegeling van dit personage’. In plaats van later te beseffen dat ik niet echt de kans kreeg om dat te doen. Het was dus niet echt mijn schuld.” Ze gaat verder: “Als fans die teleurstelling delen, reageren ze met ‘we weten dat het niet jouw fout is, we wilden gewoon meer van je zien’. Dat is bij elk personage hetzelfde. Konden het maar vijf uur durende films zijn...”

KIJK. Officiële aankondiging ‘Harry Potter’-serie op MAX.

