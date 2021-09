Harry Potter-acteur zakt in elkaar tijdens spelletje golf

Celebrities Johnny Depp spreekt zich opnieuw uit over rechtszaak: “Ik ben een slachtof­fer van cancel culture”

23 september Johnny Depp (58) heeft zich opnieuw uitgesproken over de gevolgen van zijn rechtszaak tegen de Britse krant The Sun. Hij klaagde hen aan omdat hij ‘een vrouwenmepper’ werd genoemd, maar verloor de zaak. Sindsdien kan hij nog maar moeilijk werk vinden in Hollywood. “Ik ben een slachtoffer van cancel culture”, zo zegt hij.