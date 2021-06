Harry Potter-acteur Tom Felton in Amsterdam voor première ‘De Slag om de Schelde’

CelebritiesHarry Potter-fans opgelet: Tom Felton (33), de acteur die Harry Potters rivaal Draco Malfidus speelde in de filmreeks, is dit weekend in Amsterdam. Hij woonde gisteren met de rest van de cast van ‘De Slag om de Schelde’ een voorstelling bij van de nieuwe Nederlandse film.

Tom Felton speelt een van de Britse soldaten in wat een van de duurste Nederlandse films ooit is. Het oorlogsepos moest letterlijk een dag na de feestelijke première in december 2020 vanwege de coronacrisis een half jaar terug de kluis in, maar kon nu, dankzij de heropening van de bioscopen, op het witte doek worden vertoond. Gisteren om 11 uur ging de cast in Pathé Tuschinski kijken.

De groots opgezette film vertelt grofweg drie verhalen, die elkaar in de finale doorkruisen. Een daarvan gaat over Britse soldaten die het neerstorten van een vliegtuig - een spectaculaire scène - overleven. In Hollandse wateren moeten zij vervolgens schuilen, zich verdedigen en domweg zien in leven te blijven.

Felton is trots op zijn aandeel in de film, vertelde hij aan deze site. “Ik kende natuurlijk Operation Market Garden, maar van de Slag om de Schelde had ik nog nooit gehoord.” Over de grens heet de film niet voor niets ook ‘The Forgotten Battle’. “Het is geweldig dat met 75 jaar bevrijding, nu ja...76 inmiddels, dit stuk historie eens wordt verteld aan een groot publiek; en dat de nadruk ligt op jonge mensen die zomaar in zo’n situatie verzeild raakten. Het was er echt niet alleen maar heroïek.”

Volledig scherm Tom Felton in Amsterdam. © Instagram