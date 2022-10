‘Harry Potter’-acteur Robbie Coltrane op 72-jarige leeftijd overleden

Celebrities “Hou je mond, wees stil en stop met tegenstrib­be­len”: Paris Hilton getuigt over seksueel misbruik op school

Tv-persoonlijkheid Paris Hilton (41) getuigt in een interview met de ‘New York Times’ over hoe ze twintig jaar geleden als tiener misbruikt werd op de Provo Canyon kostschool in Utah: “Ik werd midden in de nacht gewekt door mannelijk personeel dat me in een privékamer duwde en een baarmoederhalsonderzoek op me uitvoerde.”

