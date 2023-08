'Hannah Montana’-ster Mitchel Musso reageert op arrestatie wegens openbaar dronkenschap en diefstal: “Eén groot misverstand”

Celebrities‘Hannah Montana’-ster Mitchel Musso, beter bekend als het personage Oliver Oken, werd afgelopen zaterdag gearresteerd in Texas wegens openbaar dronkenschap en diefstal. Maar volgens de 32-jarige acteur kloppen deze feiten niet en is het allemaal één groot misverstand, dat meldt ‘People’.

“Er was geen diefstal en ik was niet dronken", stelt Mitchel Musso aan ‘People’. “Het is gewoon jammer. Het is één groot misverstand.” Zaterdagavond werd de acteur in de boeien geslagen in Rockwall Texas, na een telefoontje van een medewerker van een hotel. Musso zou dronken de lobby zijn ingelopen en vervolgens een zak chips hebben gestolen uit de supermarkt van de accomodatie. Maar toen het personeel hem erop wees dat hij nog moest betalen, werd hij verbaal agressief en maakte zich uit de voeten.

Zijn kant van het verhaal

Musso herinnert zich deze feiten heel anders. Aan ‘People’ onthult hij dat hij was gaan golfsurfen en daarom enkel gekleed in een zwemshort - zonder overhemd - het hotel binnenkwam. Volgens hem begon de werkkracht hem te beschuldigen wegens ‘losgeslagen gedrag’ en weigerden ze hem verder te bedienen omwille van zijn ‘outfit’. “Deze ontevreden werknemer rukte de zak chips uit mijn hand en begon tegen me te schreeuwen over mijn kleding.” Naar eigen zeggen bood hij aan de zak te betalen. “Hij zei: ‘ga weg of ik ga de politie bellen’.”

Musso verklaart verder dat hij uiteindelijk werd aangehouden wegens de vermeende beschuldigingen, deels omdat hij nog onbetaalde verkeersboetes had openstaan uit 2019 en er een aanhoudingsbevel op zijn naam stond uitgeschreven. Ook hier is er volgens de Disney Channel-ster echter een verklaring voor: “Ik woon al jaren niet meer in Rockwall en ik denk dat ze het naar mijn oude huis hebben opgestuurd”, vertelt hij aan ‘EW’. “De waarheid zal aan het licht komen. Ik heb nog nooit in mijn leven iets gestolen, ook geen chips. Ik was niet dronken en misdroeg me niet tegenover een werknemer van het hotel.” Uiteindelijk bracht de acteur een nachtje door achter de tralies en betaalde hij een borgsom van 1.000 dollar (zo’n 925 euro).

Lees ook: