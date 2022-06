Halsey-fans vertrekken na abortusspeech: “Als je het niet leuk vindt, kun je nu naar huis gaan”

Halsey vertelde tijdens de toespraak dat hun hart breekt. De artiest vindt dat iedereen het recht op gezondheidszorg verdient en dat iedereen het recht heeft om een eigen keuze te maken. “Als je op dit moment boos bent in het publiek, en je deelt statistieken op Instagram met daarbij ‘Dit is echt fucked up’, in de plaats daarvan zou je verhalen moeten delen over hoe je in bepaalde situaties voordeel kan halen uit abortus.” Halsey benadrukte tegenover hun fans dat ze moesten beloven het nodige te doen om de beslissing van het Hooggerechtshof ongedaan te maken. “Sommige mensen waar ik nu naar kijk, zullen op een dag een abortus nodig hebben, en dat verdien je”, pleit de artiest. Halsey sloot hun toespraak af met een duidelijke boodschap: “Als je het niet leuk vindt, kun je nu naar huis gaan. Het kan me niet schelen. Als je het niet leuk vindt, weet ik niet waarom je naar een Halsey-concert bent gekomen.” Niet veel later voegden heel wat mensen de daad bij het woord.