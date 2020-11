Halle Berry onthult op welke leeftijd ze haar eerste orgasme had

Michael Jackson blijft topverdie­ner der overleden sterren

13 november Elf jaar na de dood van popster Michael Jackson blijven de erfgenamen van de "King of Pop" goed verdienen aan zijn muziek: de in 2009 overleden Amerikaanse zanger bracht de voorbije twaalf maanden 48 miljoen dollar (40,5 miljoen euro) in het laatje, zo schat het tijdschrift Forbes.