Halle Berry moet 8000 dollar alimentatie per maand aan ex betalen

celebrities Na Justin Timberlake en Colin Farrell leek Sam Ashgari de ware: het bewogen liefdesle­ven van Britney Spears

Toen Britney Spears (42) veertien maanden geleden haar jawoord gaf, leek ze na een lange reeks mislukte romances eindelijk haar happy end te hebben gevonden. Deze week ziet de zangeres haar derde huwelijk echter stranden. “Ik ga niet uitleggen waarom we uit elkaar gaan, want eerlijk gezegd gaat het niemand iets aan”, schrijft de popster in het bericht op Instagram. “Maar ik kon de pijn niet meer aan.” Een overzicht van het onstuimige liefdesleven van de 42-jarige popprinses.