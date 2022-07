Halfnaakte Beyoncé werd gekiekt door Nederlandse fotografe: “Wel wat zwijgcontracten moeten ondertekenen”

Haar lange haren los, enkel gekleed in een zilverkleurige bikini en bijpassende hakken. Op de coverfoto van haar nieuwe album ‘Renaissance’ tuurt Beyoncé strak in de lens, als een soort van hedendaagse Venus van Botticelli, maar dan gezeten op een gloeiend paard in plaats van in een schelp. Een nu al iconische foto, die genomen werd door de Nederlandse Carlijn Jacobs (31). Een vrouw die al wereldsterren als Kendall Jenner, Bella Hadid en Kim Kardashian voor haar lens kreeg, en nu ook Queen B aan dat rijtje mag toevoegen. Het is genoeg om eender wie knikkende knieën te bezorgen, maar van zenuwen was geen sprake, vertelt Jacobs aan het Algemeen Dagblad. “Ik maakte me niet druk om het ontmoeten van Beyoncé, ik was meer bezig met het feit dat ik dit project heel goed wilde doen omdat mijn naam erbij staat en veel mensen ernaar kijken.”