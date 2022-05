Half miljoen handtekeningen voor petitie om Johnny Depp terug te brengen in ‘Pirates of the Caribbean’

CelebritiesMeer dan een half miljoen Johnny Depp-fans smeken Disney om hem terug te brengen in de zesde ‘Pirates of the Caribbean’-film. Depp speelde in de vijf vorige films Captain Jack Sparrow, maar nadat hij door zijn ex Amber Heard werd beschuldigd van mishandeling, is hij die hoofdrol kwijt. 566.000 fans ‘and counting’ vragen nu om die situatie recht te zetten.

De virale petitie op Change.org is gericht aan The Walt Disney Company. Bij de omschrijving staat te lezen dat de fans Johnny Depp terug willen in de films van ‘Pirates of the Caribbean’. "Johnny Depp is altijd één van de beste acteurs geweest sinds hij begon met acteren rond de leeftijd van 21 jaar”, klinkt het bij de initiatiefnemer van de petitie. “Deze man stelt nooit teleur als hij een film maakt, dus waarom zou je hem ervan weerhouden om in ‘Pirates of the Caribbean’ mee te spelen? Die film is niets zonder hem! Teken deze petitie om Johnny Depp te helpen weer te doen wat hij leuk vindt en waar hij het best in is.”

Johnny Depp en zijn ex-vrouw Amber Heard zitten momenteel midden in een rechtszaak. De open brief die Heard eind 2018 schreef over huiselijk geweld, kostte haar ex Depp een zesde ‘Pirates of the Caribbean’-job. Daardoor liep de acteur 22,5 miljoen dollar (21,4 miljoen euro) mis. Het proces duurt naar verwachting tot eind deze maand. Het zesde deel van ‘Pirates of the Caribbean’ is sinds 2011 in ontwikkeling, hoewel fans sinds mei 2020 geen updates hebben gekregen over de voortgang. De eerste vijf films worden wel gestreamd op Disney+.

Ook petitie tegen Amber Heard

Het proces maakt duidelijk veel los bij het publiek, want er doet ook een petitie de ronde tegen Amber Heard. Meer dan 3 miljoen mensen willen dat de actrice uit de nieuwe film ‘Aquaman 2' geschrapt wordt. De petitie werd al in 2020 gelanceerd, toen Depp in proces lag met ‘The Sun’, omdat die krant hem “een vrouwenmepper” had genoemd.

