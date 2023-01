Hailey Bieber open over angsten na miniberoerte: “Ik worstelde met een soort van PTSD”

CelebritiesIn maart vorig jaar belandde Hailey Bieber (26) in het ziekenhuis. Het model had een mini-beroerte gekregen. Sindsdien kampt ze met een soort van PTSD (posttraumatische stressstoornis). Dat vertelt ze in een interview met Vogue.

Hailey Bieber liep de beroerte op tijdens een ontbijtje met haar echtgenoot, Justin Bieber. Het model vertelde eerder al over een “vreemd gevoel" in haar arm - van haar schouder tot aan haar vingertopjes. Ze kon niet meer praten, en de rechterkant van haar gezicht begon te hangen. Daarop bracht Justin haar naar het ziekenhuis, waar een mini-beroerte werd vastgesteld.

“Ik heb daarna veel last gehad van angsten”, vertelt Hailey nu in een interview met Vogue. “Ik heb wat geworsteld met PTSD (posttraumatische stressstoornis): de schrik dat het mogelijk opnieuw zou gebeuren. Het was echt een gevoel dat ik nooit meer wil meemaken. Het was zo angstaanjagend, zo schokkend, zo ontregelend. Op elke denkbare manier.”

Daarop geeft Hailey toe dat ze het nog steeds “erg moeilijk” vindt om te praten over wat haar overkomen is. “Zelfs die YouTube-video die ik voor mijn kanaal gemaakt heb, was moeilijk voor me", klinkt het. “Het roept weer die gevoelens op van toen ik het allemaal meemaakte. Het wordt makkelijker om erover te praten, hoor. Ik ben gewoon heel dankbaar dat ik geweldige dokters en verpleegsters had, en mensen die me hielpen om te ontdekken wat er eigenlijk gebeurd was.” En dus blikt ze ook op een positieve manier terug: “Het had zoveel erger kunnen zijn.”

Na de beroerte werd Hailey geopereerd aan haar hart, nadat er een afwijking was vastgesteld. “De bloedklonter was door een gat in mijn hart ontsnapt en in mijn hersenen terechtgekomen”, klonk het.

