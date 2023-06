Hailey Bieber niet blij dat fans negatieve commentaren aan het adres van Selena Gomez achterlaten

“Als je gemene of onbeschaafde reacties uit mijn naam schrijft onder iemands berichten, weet dan dat dit niet is wat ik wil”, klinkt het bij Hailey Bieber. “Weet dat ik nooit hatelijke, gemene of smerige reacties zal steunen. Als je zulke dingen doet, help je mij niet. En als je deelneemt aan zulke dingen, dan maak je deel uit van een cultuur waar ik niks mee te maken wil hebben. Wees alsjeblieft aardig of zeg gewoon helemaal niks.”

Het bericht is gericht aan fans van het model, die negatieve commentaren aan het adres van Selena Gomez achterlaten. De kritiek heeft ongetwijfeld te maken met de relatie die Gomez en Justin Bieber in het verleden hadden. In 2018 werd er beweerd dat Hailey de zanger had afgesnoept van Selena. In mei datzelfde jaar brak Justin namelijk met de ‘Calm Down’-zangeres, na een knipperlichtrelatie van zo’n tien jaar. Nog geen twee maanden na de breuk verloofden Justin en Hailey zich. In september stapte het koppel al in het huwelijksbootje. Daardoor beweren vele fans dat de ‘Peaches’-zanger en het topmodel een affaire hadden, tijdens de relatie van hem en Gomez. De zangeres lanceerde een maand na het huwelijk van de twee het nummer ‘Lose You to Love Me’, waarin ze het volgende zingt: “op twee maanden tijd heb je ons vervangen alsof het niks was.”